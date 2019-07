Der Arztbesuch, die Medikamente, der Krankenwagen oder die Krücke nach dem Beinbruch - die meisten Leistungen, die die Krankenkasse bezahlt, sind unstrittig. Doch gerade, wenn das Leben schwierig wird, gibt es eben doch manchmal Zoff, weil die Krankenkasse nicht zahlen will. Dann regen sich Versicherte (zu Recht) auf.

Besonders viele Streitfälle gibt es nach den amtlichen Statistiken seit Jahren beim Krankengeld. Das hat mich nicht gewundert. 750.000 Mal haben Nutzer den Ratgeber meiner "Finanztip"-Kollegin zu diesem Thema allein in den vergangenen zwölf Monaten aufgerufen.

Viel Streit gibt es auch bei der Frage, was die Kasse wann für gesundheitliche Reha oder Vorsorge zahlt. Mehr als 200.000 Anträge lehnen die Krankenkassen im Jahr ab, dazu kamen 2018 rund 250.000 abgelehnte Rehaanträge bei der Rentenkasse - und damit knapp 20 Prozent. Reha bei der Krankenkasse beantragen vor allem Rentner, Reha bei der Rentenversicherung Arbeitnehmer.

Möglichkeiten, sich zu wehren

Doch wenn Kassenmitglieder sich ärgern, müssen sie diesen Ärger nicht einfach herunterschlucken. Es gibt Möglichkeiten, der eigenen Kasse Druck zu machen, um die begehrte Leistung doch noch zu erhalten:

der Widerspruch,

der Widerspruchsausschuss

und schließlich das kostenlose Verfahren vor dem Sozialgericht.

Hilfe kommt dabei im medizinischen Bereich oft von den Ärzten oder Therapeuten, die die gewünschte Leistung erbringen - wenn sie denn bezahlt wird. Gute Ärzte helfen auch bei der Begründung eines Rehaantrags. Aber das ist nicht ganz so selbstverständlich.

Es gibt natürlich gute Infos im Netz. Aber die erreichen nicht jeden. Wer weniger selbstverständlich im Netz surft, ist klar im Nachteil. Die Informationsdefizite, die zum Beispiel die Unabhängige Patientenberatung (UPD) feststellt, sind groß. Ähnliches berichten Sozialverbände und Verbraucherzentralen.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Der Verbraucher-Ratgeber ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Knapp 130.000 Telefonanrufe und E-Mails haben allein die Mitarbeiter der UPD im vergangenen Jahr abgearbeitet, darunter vor allem Rechtsfragen, die für Kassenkunden gelöst werden müssen. Auch auf Russisch, Türkisch und Arabisch gibt es Beratung.

Bei Nichtmuttersprachlern ist es klar, dass Verständigungsprobleme mit der Krankenkasse auftreten, aber auch bei der muttersprachlichen Bevölkerung hat die UPD in ihrem "Monitor Patientenberatung 2018" Verständnisprobleme festgestellt. Einmal ist Sozialversicherungsdeutsch tatsächlich eine schwierige Sprache, häufig können die Mitarbeiter der Kassen ihre Botschaften besser am Telefon erklären als in Briefen oder E-Mails.

"Verständnisprobleme" ist aber auch eine vornehme Beschreibung für Kassenbriefe, "die irreführende Formulierungen enthalten und von den Versicherten nicht richtig verstanden und eingeordnet werden können", wie UPD-Geschäftsführer Thorben Krumwiede bemängelt.

Nicht einschüchtern lassen

Versicherte sollten sich nicht einschüchtern lassen. Das Forschungs- und Beratungsinstitut für Gesundheitsfragen, IGES, hat schon 2017 festgestellt, dass im Schnitt mehr als die Hälfte der Widersprüche gegen Krankenkassen bei Vorsorge und Rehamaßnahmen von Erfolg gekrönt waren. Bei Widersprüchen an die Adresse der Rentenversicherung war der Prozentsatz noch höher. Insgesamt gingen nach Zahlen des Bundesarbeitsministeriums allein 2018 über 300.000 Widersprüche bei Krankenkassen ein.

Deshalb jetzt ein paar Tipps, wie Versicherte Ärger vermeiden und im Streitfall zu ihrem Recht kommen.

Krankengeld

Sind Sie länger als sechs Wochen wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig, zahlt der Arbeitgeber das Gehalt nicht weiter. Dafür übernimmt die Krankenkasse. 70 Prozent vom letzten Brutto gibt es, aber maximal 90 Prozent vom letzten Netto. Krankengeld war 2018 der größte Beratungsblock der Unabhängigen Patientenberatung (im PDF, S. 39) - mit steigender Tendenz.

Das erste mögliche Problem: Die Kasse zahlt nur dann lückenlos Krankengeld, wenn Sie lückenlos krankgeschrieben sind. Gehen Sie nicht direkt am Tag nach Ende der letzten Krankschreibung wieder zum Arzt und holen eine neue Bescheinigung, versiegt der Geldfluss - in einigen Fällen vorübergehend, in anderen dauerhaft. Im Fachjargon heißt das Krankengeldfalle.

sind. Gehen Sie nicht direkt am Tag nach Ende der letzten Krankschreibung wieder zum Arzt und holen eine neue Bescheinigung, versiegt der Geldfluss - in einigen Fällen vorübergehend, in anderen dauerhaft. Im Fachjargon heißt das Krankengeldfalle. Zweites Problem: Gewinnt die Krankenkasse den Eindruck, Sie sind gar nicht so krank, stoppt sie ebenfalls den Geldfluss. Wie kann es dazu kommen? Die Krankenkasse kann den Medizinischen Dienst der Krankenkassen ein Gutachten über Ihren Gesundheitszustand erstellen lassen. Ist der Medizinische Dienst der Ansicht, Sie könnten arbeiten, gibt es kein Krankengeld mehr. Oft genug wird das Gutachten rein nach Aktenlage erstellt, ohne den Patienten zu untersuchen.

erstellen lassen. Ist der Medizinische Dienst der Ansicht, Sie könnten arbeiten, gibt es kein Krankengeld mehr. Oft genug wird das Gutachten rein nach Aktenlage erstellt, ohne den Patienten zu untersuchen. Drittes Problem: Sie sind krankgeschrieben, wollen aber verreisen - etwa zu Ihrer Tochter in Südfrankreich. Das würde ihrem Gesundheitszustand guttun - sagt auch der Hausarzt. Falls die Krankenkasse das anders sieht, lassen Sie sich nicht abschrecken. Das Bundessozialgericht hat erst Anfang Juni in einer mündlichen Verhandlung klargestellt (Az. B 3 KR 23/18 R), dass die Kasse Ihrer Reise in der Regel zustimmen muss, wenn Sie ins EU-Ausland fahren wollen. Urlaub im Inland bei bestehender Arbeitsunfähigkeit ist schon lange ohne weitere Genehmigung möglich.

- etwa zu Ihrer Tochter in Südfrankreich. Das würde ihrem Gesundheitszustand guttun - sagt auch der Hausarzt. Falls die Krankenkasse das anders sieht, lassen Sie sich nicht abschrecken. Das Bundessozialgericht hat erst Anfang Juni in einer mündlichen Verhandlung klargestellt (Az. B 3 KR 23/18 R), dass die Kasse Ihrer Reise in der Regel zustimmen muss, wenn Sie ins EU-Ausland fahren wollen. Urlaub im Inland bei bestehender Arbeitsunfähigkeit ist schon lange ohne weitere Genehmigung möglich. Wird Ihnen das Krankengeld aus einem der genannten Gründe gestrichen, legen Sie erstmal Widerspruch ein und lassen sich beraten.

ein und lassen sich beraten. Beharrt die Kasse trotz Widerspruchs auf ihrer Position, beschäftigt sich ein Widerspruchsausschuss aus Vertretern von Versicherten und Arbeitgebern noch einmal mit dem Problem. Lehnt auch er ab, bleibt Ihnen immer noch, kostenlos beim Sozialgericht zu klagen.

Reha

Erste Herausforderung: Bei wem beantragen Sie eigentlich Ihre Reha, bei der Krankenkasse oder bei der Rentenversicherung? Für Arbeitnehmer ist die Rentenversicherung zuständig, Rentner beantragen bei der Krankenkasse. Am Ende ist es aber egal. Sollten Sie den Antrag an die falsche Stelle geschickt haben, muss die ihn an die zuständige Stelle weiterleiten.

Zweite Herausforderung: Die Reha wird abgelehnt. Dann legen Sie unbedingt Widerspruch ein.

Wird der Widerspruch abgelehnt und auch der Widerspruchsausschuss der Kasse reagiert nicht positiv, können Sie wiederum klagen. Und auch hier ist die Klage zunächst kostenlos.

Lassen Sie sich also nicht einfach abwimmeln und pochen Sie auf Ihr Recht - die Chancen auf Erfolg sind real. Oder um es nochmal exemplarisch an der Zahl der Eltern-Kind-Kuren (PDF, S. 74) vorzurechnen: 2017 haben 12.000 Familien Widerspruch eingelegt, weil die Kur abgelehnt wurde. Davon waren rund 70 Prozent erfolgreich. 8000 Familien mehr, die die Leistung erhalten, die ihnen zusteht.