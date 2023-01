Übergangsfrist endet am 14. Januar

Das auch bei Deutschen als Urlaubsland beliebte Kroatien ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Union und hatte am Neujahrstag die Landeswährung Kuna durch den Euro ersetzt. Zugleich war das Land an der Adria auch der grenzkontrollfreien Schengenzone beigetreten. Für Millionen Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland bedeutet dies eine doppelte Erleichterung: Sie müssen kein Geld mehr tauschen, ersparen Wechselkursverluste und erreichen ihr Reiseziel ohne längere Wartezeiten an den slowenisch-kroatischen Grenzübergängen.

Euro und Kuna können noch bis zum 14. Januar parallel verwendet werden. Der Wechselkurs ist mit 7,5345 Kuna für einen Euro festgelegt.