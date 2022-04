Wenn Millionen Menschen an die Möglichkeit eines Werterhalts mit solchen Kryptowährungen glauben, muss man den Glauben nicht teilen, aber wenigstens ernst nehmen. Und vor allem dafür sorgen, dass diese Art von Geschäft so seriös wie möglich läuft, bei aller Zockerei.

Ändert die Seriosität dieser Aufbewahrungs- und Handelsfirmen etwas am spekulativen Charakter der Bitcoins ? Zunächst gar nicht. Auch wer seine Bitcoins bei Bison in Aufbewahrung gegeben hat, hat im November 2021 einen Kurs von 58.000 Euro für einen Bitcoin bekommen, aktuell wären es knapp 38.000 Euro.

Schön an diesen seriösen digitalen Grundstücksmaklern und Werkzeughändlern: Auch viele andere normalen Geschäftspraktiken bei der Geldanlage werden im Kern möglich. Ich kann bei einem solchen Institut dann einen klassischen Sparplan auf Bitcoins eintüten, also jeden Monat 50 Euro in Bitcoin eintauschen und in meiner Wallet hinterlegen.

Vielleicht kann ich mit Bitcoin künftig auch noch hier und da bezahlen, so wie heute mit Gold. PayPal, einst von Peter Thiel mitgegründet, hat das in den USA inzwischen möglich gemacht, in dem es das digitale Guthaben bei einer Transaktion sofort in herkömmliches Geld umtauscht, hier in Dollar (»Checkout with Crypto«).

Was bedeutet das nun praktisch für Sie als Spekulantin, als an Kryptowährungen interessierte Anleger ? Hier mein Rat:

Legen Sie nur Geld in Krypto an, dessen Verlust Sie jederzeit verschmerzen können. Also Geld, dass sie sonst zur Lottobude, auf die Rennbahn oder in ein teures Restaurant tragen würden.

Kaufen Sie damit nur reale Bitcoins oder wahrscheinlicher Bruchstücke davon. Aber keinesfalls irgendwelche Derivate.

Für den Bitcoin-Kauf auf einer der seriösen Plattformen müssen Sie sich legitimieren. Das läuft genauso wie bei einer klassischen Kontoeröffnung – zum Beispiel mit Videoident.

Auf der Plattform richten Sie normalerweise ein Verrechnungskonto ein oder zahlen auf ein Sammelkonto der Plattform. Manchmal können Sie auch mit PayPal oder Ihrer Kreditkarte einzahlen, das kostet oft mehr Gebühren als die klassische Überweisung.

Beim Kauf selbst sollten Sie darauf achten, welchen Zahlen Sie eintippen. Ein ganzer Bitcoin kostet aktuell rund 38.000 Euro. Wenn Sie die 38 Euro vom Lotto einsetzen wollen, entspricht das 0,001 Bitcoin. Bitte nicht beim Komma verrutschen.

Vor dem Kauf bekommen Sie zum Beispiel bei Nuri eine ordentliche Abrechnung, bitte unbedingt kontrollieren.

Weit nach dem Kauf: Wenn sich ein Erfolg ihrer Spekulation abzeichnen sollte, das heißt Sie tatsächlich Kursgewinne damit machen, beachten Sie die Steuerregeln. Innerhalb des ersten Jahres müssen Sie Gewinne als Spekulationsgewinne versteuern, nach einem Jahr nicht mehr . Gute Handelsplattformen bieten Ihnen dafür sogar eine Steuerübersicht an.

Wenn Sie ein Konto bei einer der Institutionen haben, passen Sie auf, dass Sie Ihre Zugänge für dieses Konto nicht aus der Hand geben.

Bei den drei Institutionen, die meine Kollegen bei Finanztip empfehlen, können Sie ihre Bitcoins später auch jederzeit auf ihr eigenes Wallet, ihre eigene elektronische Brieftasche übertragen. Das geht nicht bei allen Brokern. Als persönliche elektronische Brieftasche (Wallet) infrage kommen ihr eigener Rechner, das Smartphone oder ein externes Speichermedium, das aussieht wie ein USB-Stick. Sie können auch einen speziellen Account im Internet eröffnen – und diesen als Wallet nutzen. Mit einer Internetverbindung können Sie dann von überall darauf zugreifen. Wenn jemand allerdings ihr Konto knackt…

Falls Sie Ihre Bitcoins in einer eigenen Wallet aufbewahren, müssen Sie darauf achten, dass sie ihren Code nicht verlieren. Die Zugangsdaten zu Ihrer Wallet können Sie memorieren oder in einem Password-Manager auf Ihrem Rechner oder Smartphone aufheben. Natürlich auch in einem Safe oder Bankschließfach. Wäre ja schade um die Bitcoins, wenn Sie ihr Password vergessen haben. Es gibt immer wieder Berichte über Bitcoin-Millionäre, die den Zugang zu ihrer Wallet nicht mehr finden .

Alles Gute bei der Spekulation. Und sollten Sie beim Spekulieren gerade große Gewinne gemacht haben, können Sie überlegen, ob Sie einen Teil davon der Ukraine-Hilfe spenden wollen. Hier entlang: https://donate.thedigital.gov.ua/