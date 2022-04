Die Preise an Deutschlands Tankstellen sind im Vergleich zur vergangenen Woche deutlich gesunken. Ein Liter Benzin kostet aktuell im bundesweiten Durchschnitt 1,944 Euro und somit 4,6 Cent weniger als in der Vorwoche. Der Dieselpreis sank sogar um 8,3 Cent und liegt aktuell bei 1,968 Euro.

Höhere Preise als im Rest Europas

Erst Anfang der Woche hatte das Statistische Bundesamt vorgerechnet, dass nur wenige Länder in Europa höhere Spritpreise haben als Deutschland. EU-weit wird der hiesige Dieselpreis demnach nur von Finnland und Schweden übertroffen. Das Statistische Bundesamt zog dazu unter anderem den Dieselpreis auf dem Stand vom 4. April heran, 2,06 Euro pro Liter.

Das sind 45 Cent mehr als im Nachbarland Polen. Auch in anderen Nachbarstaaten ist Diesel sehr viel günstiger als in Deutschland, beispielsweise in Luxemburg mit 1,76 Euro, Österreich mit 1,84 Euro und Frankreich mit 1,89 Euro. Mit sinkender Preisdifferenz folgen unter den Nachbarstaaten Dänemark und Tschechien mit 1,93 Euro, Belgien mit 2,02 und die Niederlande mit 2,04 Euro. Den günstigsten Diesel in der EU gibt es auf Malta mit 1,21 Euro pro Liter und in Ungarn mit 1,42 Euro.