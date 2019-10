Uno-Studie Ein Siebtel der Lebensmittel verdirbt zwischen Ernte und Handel

Weltweit geht eine große Menge an Lebensmitteln verloren, bevor sie überhaupt die Verbraucher erreichen - also zwischen der Ernte und dem Erreichen des Einzelhandels. Betroffen sind vor allem Obst und Gemüse. Das geht aus einem Bericht der Welternährungsorganisation FAO hervor.

Der Studie der Uno-Sonderorganisation zufolge verderben 14 Prozent aller Lebensmittel während der Produktion. Die FAO wertete Daten aus dem Jahr 2016 aus und stellt große regionale Unterschiede fest: In Zentral- und Südasien liegt die Verlustrate demnach mit mehr als 20 Prozent am höchsten. In Europa und Nordamerika sind die Verluste mit 16 Prozent ebenfalls über dem Durchschnitt. In Nordafrika und im westlichen Asien gehen etwa zwölf Prozent verloren, in Australien und Neuseeland sind es nur rund sechs Prozent.

Der Bericht nennt mehrere Gründe für die Verluste. Dazu gehören falsche Erntezeit und -techniken, klimatische Bedingungen, schlechte Lagerung und schlechter Transport.

Lebensmittelverluste zu vermeiden ist eines der Nachhaltigkeitsziele der Uno. Dieses soll dazu beitragen, die globale Lebensmittelversorgung zu sichern, Kosten zu senken und eine umweltverträglichere Produktionsweise zu erreichen.

Uno-Ziel gefährdet

Die Welternährungsorganisation unterscheidet zwischen "Verlusten" - wenn bei Produktion und Transport genießbare Lebensmittel verloren gehen - und "Verschwendung": Lebensmittel, die im Supermarkt oder von Verbrauchern weggeworfen werden.

Die hohe Verlustrate sei in mehrfacher Hinsicht ein großes Problem: "Das heißt, dass Land- und Wasserressourcen verschwendet wurden, dass Luftverschmutzung erzeugt wurde und Treibhausgase umsonst ausgestoßen wurden", sagte FAO-Direktor Qu Dongyu. Er frage sich, "wie wir es zulassen können, Lebensmittel wegzuwerfen, wenn mehr als 820 Millionen Menschen in der Welt jeden Tag Hunger leiden".

Das Uno-Nachhaltigkeitsziel sieht vor, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in der Produktionskette zu verringern und bei Handel und Verbrauchern sogar zu halbieren. Angesichts der nun veröffentlichten Zahlen sieht die FAO dieses Ziel allerdings gefährdet.

Die Uno-Organisation stellt jedoch auch fest, dass der Kampf gegen Verluste und Verschwendung kompliziert sei. So könnte beides zum Beispiel durch bessere Kühllagerung und Verpackung reduziert werden - das aber könne wiederum zu höherem Energieverbrauch führen und mehr Plastikmüll produzieren.