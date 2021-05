»Das Fleischproblem ist außer Kontrolle geraten« Argentinien verbietet Rindfleisch-Exporte

In Argentinien kündigt sich ein Konflikt an, dessen Folgen auch in Deutschland zu spüren sein könnten: Argentiniens Regierung stoppt alle Fleischexporte ins Ausland, die wütenden Firmen kontern mit dem Stopp aller Verkäufe im Inland.