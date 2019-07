Lebensmittelkennzeichnung Und welches Nährwert-Logo hätten SIE gern?

Seit Jahren wird sie von Verbraucherverbänden gefordert, bislang vergeblich - eine einheitliche und klare Kennzeichnung des Nährwertgehalts von Lebensmitteln. Doch nun nähert sich die Entscheidung über einen Standard: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat eine Verbraucherbefragung gestartet, bei der vier verschiedene Nährwert-Logos zur Wahl stehen.

Im Juli und August sollen die Modelle erst in Gruppenbefragungen und dann in einer großen Umfrage mit mindestens tausend Teilnehmern auf Verständlichkeit und Akzeptanz getestet werden. Das Ergebnis wird für September erwartet - und soll laut Klöckner auch maßgeblich dafür sein, welches Modell die Bundesregierung zur freiwilligen Nutzung auf Packungen empfiehlt.

Freiwillig deshalb, weil in der EU den einzelnen Mitgliedstaaten eine gesetzliche Kennzeichnungspflicht auf nationaler Ebene verboten ist. Wichtig ist eine Entscheidung der Bundesregierung dennoch, denn Klöckner kann bei der EU-Kommission eine Erlaubnis für eine bestimmte Kennzeichnung einholen - ansonsten droht das zu passieren, was der Hersteller Iglo gerade erfahren hat, als er das Nutri-Score-Logo nutzen wollte: Er kassierte eine einstweilige Verfügung, die ihm die Nutzung untersagte, weil das Logo angeblich gegen die EU-"Health Claims Verordnung" verstoße.

Bei allen vier Modellen ist das Ziel klar: Es geht um gesündere Ernährung und weniger Übergewicht nicht nur bei Kindern. Bisher sind auf dem europäischen Markt für Lebensmittel schon Nährwerttabellen mit Angaben auch zur Kalorienzahl Pflicht. Sie stehen aber meist klein gedruckt auf der Rückseite oder noch versteckteren Stellen der Packung. Eine Kennzeichnung, mit der man Produkte auf einen Blick vergleichen kann, sei daher ein Muss, argumentiert der Präsident des bundeseigenen Max-Rubner-Instituts für Ernährungsforschung (MRI), Pablo Steinberg.

Diese vier Logos sind nun im Rennen:

Christophe Gateau/DPA

Nutri-Score

Für das in Frankreich eingeführte System plädieren Verbraucherschützer und die SPD. Es bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe oder Proteine in eine Bewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - in einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zu einem roten "E" für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.

So unterschiedlich werden die Lebensmittel bewertet Die Verpackungen der beiden Müsliriegel des Herstellers Schwartau sind fast identisch. Doch ein Riegel bekäme nach französischem Vorbild nur den Nutri-Score E: Corny Milch enthält laut Foodwatch mehr Zucker und Fett als eine Schokosahnetorte. In Corny Free sind dagegen kaum gesättigte Fette und Zucker, dafür viele Proteine und Ballaststoffe. Das Crunchy Müsli von Kellogg's würde deutlich schlechter bewertet als das günstigere Früchte-Müsli von Edeka. Gründe sind der hohe Anteil gesättigter Fette, der geringere Fruchtanteil, die höhere Kalorienzahl sowie mehr Zucker und Salz. Der Arla Erdbeerjoghurt bekäme in Frankreich den deutlich besseren Nutri-Score: Der Erdbeere Feinjoghurt von Mövenpick enthält doppelt so viel Zucker, doppelt so viele Kalorien und viermal so viel gesättigte Fette. Im Vergleich zwischen Dr. Oetkers Ristorante Pizza Spinaci und der Big Pizza Boston Spinat von Wagner wäre die Ristorante die gesündere Wahl. Sie enthält weniger Fett, weniger Salz, weniger Kalorien und deutlich mehr Gemüse. Die "Unglaublichen" schlagen das Einhorn: Bei fast gleicher Kalorienanzahl enthalten die Froot Loops wesentlich mehr Zucker und Salz und deutlich weniger Ballaststoffe als das mit Disney-Figuren beworbene Produkt von Kellogg's. Verbraucher könnten die Joghurt-Schnitte von Ferrero für das gesündere Produkt halten. Nach französischem Nutri-Score-Vorbild würden allerdings beide den schlechtesten Wert E bekommen. Beide enthalten große Mengen an Zucker und Fett. Mit einem Nutri-Score könnten Verbraucher auch bei den Gutfried-Putenprodukten zur gesünderen Alternative greifen: Die Putensalami enthielt mehr als 18-mal so viel gesättigte Fettsäuren und dreimal so viele Kalorien wie die Putenbrust, auch der Salzgehalt ist deutlich höher. Nestlé bewirbt sowohl seine Vollkorn- als auch die Schokoladenflakes mit dem Schlagwort "Fitness". Allerdings enthält die Schokoladen-Variante deutlich mehr Zucker und gesättigte Fettsäuren und bekäme daher die schlechtere Bewertung. Das Active 02 von Adelholzener ist alles andere als ein gesunder Durstlöscher. Wegen des hohen Zuckergehalts bekäme das Produkt einen schlechteren Nutri-Score. Den schlechtesten Nutri-Score E bekäme Capri Sun Multivitamin. Das mit vielen bunten Früchten versehene Packungsdesign soll einen gesunden Drink suggerieren. Doch mit nur zwölf Prozent Frucht und dafür neun Prozent Zucker enthält das Getränk reichlich Kalorien.

Das Besondere bei Nutri-Score: Das Label ist in Frankreich schon weit verbreitet und auch Belgien, Spanien, Portugal und Luxemburg werden es einführen. Erste Produkte damit sind auch schon in deutschen Supermärkten zu kaufen. Denn Danone, Iglo, Bofrost und einige kleinere Produzenten haben beschlossen, ihre Verpackungen im laufenden Jahr in Deutschland damit zu kennzeichnen. Iglo ist es inzwischen allerdings gerichtlich untersagt worden.

Keyhole

In Skandinavien genutzt wird ein Logo, das die schwedische Lebensmittelbehörde vor 30 Jahren entwickelte. Es zeigt ein weißes Schlüsselloch auf grünem oder schwarzem Grund und ist eine reine Positivkennzeichnung - ausgewiesen werden also nur Produkte mit günstiger Bewertung. Desserts oder Süßigkeiten kommen daher gar nicht in Frage, wie das MRI in einer Untersuchung erläuterte.

BLL/BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V./obs

Modell der

Lebensmittelindustrie



Nur im Computer existiert ein Modell, das der Spitzenverband der Lebensmittelwirtschaft BLL vorlegte. Es hat fünf Kreise, in denen die Kalorien sowie der Gehalt an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz pro 100 Gramm stehen. Ähnlich wie bei einer Tortengrafik zeigt eine hervorgehobene Fläche in jedem Kreis an, wie viel Prozent der täglichen Zufuhr der Verzehr von 100 Gramm bedeutet - je mehr, desto größer die Fläche. Basis ist eine EU-weit festgelegte Referenzmenge von insgesamt 2000 Kalorien pro Tag für einen durchschnittlichen Erwachsenen. Diese farbige Fläche soll im Kreis zur Kalorienzahl hellblau sein, in den anderen Kreisen lila.

MRI

Modell der

Ernährungsforscher



Auf Bitten des Ministeriums hat auch das MRI ein System entwickelt. Es zeigt Salz, Zucker und Fett pro 100 Gramm in separaten Waben an, die bei niedrigem Gehalt jeweils blaugrün gefärbt sind. Das soll Menschen etwa mit Diabetes oder Bluthochdruck auch eine speziellere Orientierung geben. Daneben zeigt eine große Wabe eine Gesamtbewertung. Je günstiger sie ausfällt, desto mehr der fünf Flächen bekommen einen schwarzen Stern und werden blaugrün ausgefüllt.