In der guten Nachricht steckt also auch eine schlechte für die Verbraucherinnen und Verbraucher: Das knappe Angebot an Gemüse für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel schlägt sich statt in leeren Regalen in leeren Geldbörsen nieder. Derzeit werden für Gemüse teils deutlich höhere Preise aufgerufen, sagt Michael Koch, Bereichsleiter Gartenbau bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Das hänge zwar auch mit der kühlen Witterung in Anbaugebieten in Spanien, Marokko und Italien zusammen. Aber auch Gemüse, das aus Lagerware in Deutschland stammt, ist teurer. So kostete ein Kilogramm Möhren der AMI zufolge im Januar 2022 noch 85 Cent, im Januar 2023 waren es 1,24 Euro – ein Plus von 46 Prozent.

Lagerware wie Chinakohl, Weißkohl und Zwiebel wurde im Jahresvergleich ebenfalls teurer. Diese Produkte seien im Januar 2022 nach einer sehr guten Ernte 2021 eher günstig gewesen, sagt Koch. 2022 jedoch sei die Ernte schlechter ausgefallen, entsprechend weniger Ware ist auf Lager. Die Ursachen für den höheren Preis liegen also in der Produktion, sagt Koch: »Preisbewegungen können durchaus extrem ausfallen.«