Der Stiftung zufolge sollen die Keime dagegen auf schlechte Haltungsbedingungen in der von Lidl verantworteten Hühnermast zurückgehen. Dabei beruft sich die Organisation auf Video-Recherchen aus Ställen von Lieferanten. »Wir erwarten, dass Lidl das Übel an der Wurzel packt, sich endlich daran macht, die Tierhaltung zu verbessern und der Europäischen Masthuhn-Initiative beitritt«, teilte Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung, mit. So könne Lidl Tierleid und potenzielle Gefahren für den Menschen reduzieren.