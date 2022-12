Lieferengpässe bei Arzneimitteln Apotheker warnen vor privatem Medikamententausch

Besonders problematisch nach Ansicht der Apotheker ist es, wenn Medikamente getauscht werden, die abgelaufen sind. »Das Verfallsdatum ist keine Spielerei«, warnt Jens-Peter Kloppenburg. Während man bei einem abgelaufenen Joghurt schnell merkt, ob er noch verzehrbar ist, kann man bei Medikamenten nicht feststellen, ob sie noch wirken.

»Es wird viele Monate dauern, bis die Versorgungssituation besser wird«

Hausärzte und Apotheken rechnen trotz der angekündigten Gegenmaßnahmen mit einem anhaltenden Medikamentenmangel in den kommenden Monaten. »Die jetzt diskutierten Maßnahmen werden in der hausärztlichen Versorgung kurzfristig nur bedingt helfen«, sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, der »Rheinischen Post«. »Die Lieferengpässe sind in den Hausarztpraxen sehr deutlich zu spüren. Die Hausärztinnen und Hausärzte müssen inzwischen sehr viel Zeit investieren, um, sofern dies überhaupt möglich ist, Medikationen umzustellen.«