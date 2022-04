Schimmel und Rattenkot in Gemüsebetrieb Warum die Lebensmittelprüfer oft zu spät kommen

Ferrero kämpft gegen Salmonellen, in Hessen gab es mutmaßlich einen Toten durch listerienbelastete Gurken: Maik Maschke vom Verband der Lebensmittelkontrolleure über das, was schiefläuft – und was helfen könnte.

Ein Interview von Alexander Preker