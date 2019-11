Fleischproduktion Ermittlungen wegen Listerienverdachts in Baden-Württemberg

Nach dem Listerienskandal beim Fleischhersteller Wilke, mit dem drei Todesfälle in Verbindung gebracht werden, gibt es offenbar einen weiteren Ausbruch von Listeriose in Deutschland. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, sei ein fleischverarbeitender Betrieb in Baden-Württemberg unter Verdacht.

Demnach seien in dem betroffenen Betrieb bereits im Januar die gefährlichen Bakterien des Typs Pi 4 in einer Produktionsanlage festgestellt worden. Vor zwei Jahren sei der Listerienstamm dort schon einmal im Rahmen einer amtlichen Routinekontrolle in einem Lebensmittel festgestellt worden.

Der zuständige Verbraucherminister Peter Hauck habe "umgehend eine intensive Ermittlungstätigkeit der Lebensmittelüberwachung veranlasst", sagte eine Behördensprecherin.

Laut "Bild am Sonntag" teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit, es hätten sich insgesamt 15 Personen aus sieben Bundesländern mit dem Listerienstamm dieses Typs infiziert; in zwei Fällen mit tödlichem Ausgang, so RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher: "Zwei Patienten sind nach Angaben der zuständigen Gesundheitsämter als direkt oder indirekt an der Listeriose verstorben übermittelt."

Listerien (Listeria monocytogenes) sind Bakterien, die in der Natur vorkommen. Nur wenige Menschen erkranken an der sogenannten Listeriose. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektionskrankheit meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist die Infektion für abwehrgeschwächte Menschen und Schwangere. Die Zahl der Erkrankungen schwankt pro Jahr zwischen 300 und 600 Fällen in Deutschland. Im Durchschnitt enden sieben Prozent tödlich.

Im Zusammenhang mit dem Listerienfund beim Fleischhersteller Wilke ermittelt die Staatsanwaltschaft Kassel wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer. Drei Menschen sollen durch die Lebensmittel gestorben, 37 weitere krank geworden sein.

Weiterer Listerienverdacht bei "ja! Frikadellenbällchen"

Einen weiteren Rückruf wegen Verdacht auf Listeriose meldet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Bezug auf den Fleischhersteller Fleisch-Krone Feinkost GmbH. In diesem Fall geht es um Frikadellen.

Betroffen sei der Artikel "Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen" mit den Chargen-Nummern 97812 und 97813 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019. Außerdem "ja! Frikadellenbällchen" in der 500 Gramm-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 05.11.2019 und 20.11.2019.

Vom Verzehr der Produkte werde dringend abgeraten, hieß es. Die Ware mit der Bezeichnung "Gut Bartenhof" sei an Norma-Filialen in Aichach (Bayern), Rossau (Sachsen), Ahrensfelde (Brandenburg), Dettingen (Baden-Württemberg), Rheinböllen (Rheinland-Pfalz) und Kerpen (Nordrhein-Westfalen) geliefert.

Die "ja! Frikadellenbällchen" wurden nach Angaben von lebensmittelwarnung.de in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ausgeliefert.