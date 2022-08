Sie können jederzeit so einen Antrag stellen. Das amtliche Formular dafür bekommen Sie bei jedem Finanzamt, aber auch online als Formular bei »Mein Elster« oder im Formularmanagementsystem der Bundesfinanzverwaltung .

Auf dem Hauptvordruck – so heißt das im Finanzamtsdeutsch – können Sie dann die Kosten eintragen, die regelmäßig oder verlässlich in diesem Jahr anfallen und zur Absenkung Ihrer Steuerlast im Laufe des Jahres führen. Sie sollten für den Antrag mindestens 600 Euro an Kosten geltend machen können, damit das Finanzamt den Antrag überhaupt annimmt.

Weil Sie als Arbeitnehmer ohnehin 1200 Euro Arbeitnehmerpauschbetrag auf der Steuerkarte stehen haben, müssen die anrechenbaren Werbungskosten also mindestens 1800 Euro betragen. Handwerkerkosten und Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen können Sie aber schon ab dem ersten Euro angeben. Es gibt ein paar Ausnahmen. Details finden Sie im Finanztip Ratgeber .