130.000 Lufthansa-Passagiere kamen am vergangenen Mittwoch und Donnerstag nicht rechtzeitig an ihr Ziel, weil das Bodenpersonal der Fluglinie streikte. Das Management schimpfte, der Arbeitskampf sei »unverständlich«, »unzumutbar« und strich in Deutschland über tausend Flüge . Aber die Tarifverhandlungen liefen bereits seit Ende Juni, und nach zwei gescheiterten Verhandlungsrunden sind Warnstreiks normal. Nach dem 35 Millionen Euro teuren Streik hat sich die Lufthansa an diesem Donnerstag nun mit Ver.di geeinigt.