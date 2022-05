Denn die Befürchtung in der EU ist groß, dass Russland nach einem EU-Embargo sein Öl kurzerhand in andere Länder verkauft. Abnehmer dafür gibt es genug. Derzeit ordern Staaten wie China und Indien den begehrten Rohstoff – zwar mit hohen Rabatten, aber dennoch profitiert der Kreml von den Einnahmen. Die Idee war deshalb, diese Transporte zu erschweren. Das erhoffte sich jedenfalls die Bundesregierung.

Nun ist man in Berlin enttäuscht. Denn insbesondere Griechenland und Malta waren dagegen, auch Zypern signalisierte ein Veto für das sechste Sanktionspaket, falls darin das Tankerverbot enthalten sein sollte. Und das aus ganz eigensinnigen Gründen. »Zwei Fünftel der weltweiten Tankerflotte sind im Besitz von Reedereien aus diesen beiden EU-Staaten«, klagt ein Regierungsmitglied.

Verbot von Rückversicherung russischer Ölgeschäfte

In Brüssel spielt man die Sache herunter: Es sei weiterhin geplant, europäischen Dienstleistern zu verbieten, Tanker mit russischem Öl zu versichern. Auf diesem Weg, so heißt es, könne man die Öl­ausfuhr für Russland ebenfalls massiv erschweren. Zudem sei wahrscheinlich, dass das Ver­sicherungsverbot komme: Eine Koordinierung auf Ebene der G7-Staaten sei geplant. Große Rückversicherer sitzen sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien – beides Mitgliedsländer der G7.