Stöger: Beides funktioniert ähnlich: Man kauft die Menstruationstasse oder lässt das Elektrogerät reparieren. Die Rechnung kann man mit einem entsprechenden Wohnortnachweis bei uns per E-Mail oder per Brief vorlegen und bekommt dann 20 Prozent auf die Rechnungssumme erstattet, maximal 50 Euro pro Person und Jahr. Und das geht auch ganz unkompliziert und unbürokratisch. Unser Angebot gilt natürlich nur für Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Landkreis Starnberg, aber wir hoffen, dass unser Beispiel Schule macht.