Mit einem neuen Meldeportal will Greenpeace Druck zur Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht machen. Die Seite wurde nach Angaben der Umweltschutzorganisation an diesem Mittwoch freigeschaltet.

Darüber könnten Verstöße direkt an die jeweiligen Landesbehörden gemeldet werden, hieß es – also in der Regel an die Umweltministerien der Länder. (Hier geht's zu dem Meldeportal .)