Wohnen in Deutschland Zufriedenheit von Mietern sinkt deutlich

Das Meinungsforschungsinstitut Allensbach hat - im Auftrag der Wertgrund Immobilien AG - die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Wohnsituation untersucht. Aus der Umfrage geht unter anderem hervor: Eigentümer wohnen im Schnitt besser. Während unter den Haus- und Wohnungsbesitzern 94 Prozent angeben, zufrieden zu sein mit ihrer Wohnsituation, sind es bei den Mietern 74 Prozent.

Die Zufriedenheit der Mieter in Deutschland ist in den vergangenen Jahren noch gefallen. Der von Allensbach ermittelte Mieterzufriedenheitsindex - gemessen auf einer Skala von 0 bis 100 - ist von 72 im Jahr 2016 auf einen Wert von 67 Punkten in diesem Jahr gesunken. Das bedeutet einerseits, dass die große Mehrheit der Mieter trotz der aktuellen Debatte um steigende Mieten insgesamt durchaus zufrieden ist mit der eigenen Lage. Es ist aber auch eine deutliche Verschlechterung von minus 6,9 Prozent.

Etwas unerwartet sind daran offenbar nicht ausschließlich Mieterhöhungen schuld. Die höheren finanziellen Belastungen - eine von acht Komponenten, aus denen sich der Allensbach-Index zusammensetzt - schlagen zwar ebenfalls auf die verschlechterte Mieterzufriedenheit durch. Einen deutlich größeren Einfluss haben allerdings andere Gründe: Die allgemeine Zufriedenheit ist erheblich gesunken, daneben bemängeln immer mehr Mieter den technischen Zustand ihrer Wohnung und die Leistungen der Hausverwaltungen.

Die genauen Ursachen dieser Entwicklung lassen sich anhand der Umfragedaten nicht abschätzen. Hat der technische Zustand des Wohnungsbestands in Deutschland tatsächlich binnen kurzer Frist rapide abgenommen? Lassen Vermieter die Betreuung der Wohnungen schleifen?

Studien-Autor Thomas Petersen hält andere Erklärungen für möglich: "Es könnte sein, dass mit den steigenden Mieten auch die Ansprüche der Mieter an die Qualität steigen. Oder die Mietpreisbremse entfaltet doch Wirkung - und führt dazu, dass Vermieter weniger in Verwaltung und Reparatur investieren".

Verbessert hat sich seit 2016 indes nur einer der acht Werte: Mieter haben inzwischen viel weniger Angst vor Wohnungseinbrüchen. Grund dafür ist die seit einigen Jahren sinkende Zahl von Einbrüchen. Auf diese Entwicklung haben die Vermieter freilich keinen Einfluss, trotzdem hat sie den Rückgang der Mieterzufriedenheit insgesamt gedämpft. Er wäre sonst noch größer ausgefallen.

Wertgrund-Vorstand Thomas Meyer weist darauf hin, dass in den fünf größten Städten in Deutschland - dazu zählen Köln, Hamburg, Berlin, München und Frankfurt am Main - die Zufriedenheit von Mietern in der Umfrage gegen den Trend sogar etwas gestiegen ist. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Mieter aus den Städten heraus in die Vorstädte gedrängt wurden. Dort ist die Unzufriedenheit in den vergangenen drei Jahren tatsächlich überproportional gestiegen. Mit anderen Worten: Dann wäre die Zufriedenheit der Großstädter nur deshalb gestiegen, weil viele Unzufriedene bereits zum Umzug gezwungen waren.

Die Entwicklung der von den Befragten genannten Mieten spiegelt das allerdings nur bedingt wider: Insgesamt ist die Durchschnittsmiete von 2016 bis 2019 von 673 Euro auf 690 Euro gestiegen, ein moderates Plus von 2,5 Prozent. In den fünf Metropolen fiel der Anstieg mit plus 3,4 Prozent zwar deutlich stärker aus. Aber auch dort lag er unter der allgemeinen Preissteigerung.

Die Mieterschaft - darauf weist die Allensbach-Studie auch hin - wird durch die steigenden Mieten allerdings in sehr unterschiedlichem Maße getroffen. Auf der einen Seite stehen die verhältnismäßig besser gestellten langjährigen Bestandsmieter. Sie profitieren davon, dass die Mieten bei ihrem Einzug noch deutlich niedriger lagen und oft moderat angepasst wurden. Diese Gruppe ist groß. Im Schnitt leben Mieter in Deutschland seit elf Jahren in derselben Wohnung.

Auf der anderen Seite stehen allerdings die Neumieter, also alle diejenigen, die in den vergangenen fünf Jahren umgezogen sind, etwa aus beruflichen Gründen. Sie werden oftmals massiv getroffen durch den Trend der steigenden Mieten bei Neuvermietungen. Neumieter geben deshalb in der Umfrage auch deutlich häufiger an, dass ihre Kaltmiete eine erhebliche Belastung darstellt.

Wohl auch wegen der umfangreichen Berichterstattung besteht bei einem Thema hingegen über praktisch alle Bevölkerungsgruppen hinweg weitgehende Einigkeit: Die große Mehrheit der Befragten ist der Auffassung, dass die Politik zu wenig tut für bezahlbaren Wohnraum. Gerade einmal zehn Prozent sind der Meinung, das Thema bekomme derzeit die Aufmerksamkeit, die es verdiene.

Zur Methodik der Umfrage: Das Institut für Demoskopie Allensbach hat in der ersten April-Hälfte die Fragen zur Mieterzufriedenheit insgesamt 1308 repräsentativ ausgewählten Befragten im gesamten Bundesgebiet gestellt. Die Befragung erfolgte mündlich-persönlich (face-to-face) und im Rahmen der turnusmäßigen Umfragewelle, in deren Rahmen Allensbach auch die Wahlabsichten abfragt ("Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre..."). Der Mieterzufriedenheitsindex wurde im Auftrag von Wertgrund nach 2016 zum zweiten Mal erhoben. Die nächste Welle ist in zwei Jahren geplant. Wertgrund ist ein Investment- und Managementunternehmen für Wohnimmobilien.