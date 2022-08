In so gut wie allen Bereichen des Lebens steigen die Preise – besonders stark werden Mieterinnen und Mieter das an ihren Nebenkosten zu spüren bekommen. Nach einer Auswertung des Unternehmens Mineko, das Nebenkostenabrechnungen prüft, könnten sich diese Kosten 2022 im Vergleich zu den Vorjahren verdoppeln: Für eine Durchschnittswohnung in Deutschland mit 92 Quadratmetern wurden laut Mineko 2019 und 2020 im Mittel 3200 Euro Nebenkosten fällig. Im aktuellen Jahr würden diese Kosten nach aktuellen Daten auf fast 7000 Euro steigen, prognostiziert Mineko.