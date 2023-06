Deutliche Rückgänge stellten die beiden Portale unter anderem in Spanien fest, wo Check24 einen Rückgang um 34 Prozent ermittelte, billiger-mietwagen.de ein Minus von 16 Prozent. Für Italien sind es 17 beziehungsweise 16 Prozent, in Griechenland 27 und 18 Prozent und in Portugal 8 und 12 Prozent. Auch in Frankreich mit 9 beziehungsweise 14 Prozent ging es nach unten, ebenso im Vereinigten Königreich mit 9 und 4 Prozent.