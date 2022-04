Die Auswirkungen der Coronapandemie sowie Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie treiben die Mietwagenpreise europaweit in die Höhe. Für Anmietungen über Ostern verlangen die Autoverleiher in diesem Jahr im Schnitt zwischen 35 Prozent (Island) und 155 Prozent (Spanien) mehr als zum Osterfest 2019, dem letzten vor Ausbruch der Pandemie. In Spanien etwa kostet ein Mietauto statt früher rund 24 Euro pro Tag jetzt durchschnittlich mehr als 61 Euro, wie eine Auswertung des Vergleichsportals billiger-mietwagen.de zeigt. Verglichen mit Ostern 2021, als der Tourismus vielerorts zum Erliegen kam, sind die Preisaufschläge teils sogar noch extremer. In Portugal werden jetzt 158 Prozent, in Kroatien sogar 180 Prozent mehr verlangt.