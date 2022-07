Sie müssen aber keine Einzelaktien von Konzernen kaufen. Aktienfonds, die »grüne« Firmen beinhalten, gibt es auch. Ein strenger Fokus auf Nachhaltigkeit birgt allerdings ein zusätzliches Risiko für Ihr Portfolio. Denn diese Fonds haben meist hohe Managementgebühren, die erst einmal erwirtschaftet werden wollen. Und ihr Wert schwankt wegen der strengen Auswahlkriterien mehr als bei marktbreiten ETF-Aktienfonds, auch ökologischeren. Das heißt zum Beispiel: In den fünf Jahren von 2016 bis 2020 haben die strengen Ökofonds von der österreichischen Erste Bank und von Greeneffects deutlich mehr Rendite gebracht als hellgrüne Indexfonds (bis zu 20,8 Prozent statt 11,2 Prozent pro Jahr). Bei der »Finanztip«-Analyse für die Jahre 2014 bis 2018 lagen die strengen Ökofonds hingegen bis zu fünf Prozentpunkten pro Jahr hinter dem hellgrünen Indexfonds (MSCI World SRI). Auch in Zukunft sollten Sie davon ausgehen, dass die Schwankungen beim Wert Ihrer nachhaltigen Geldanlage etwas stärker sein werden .

Zweite Strategie: Das Weniger-schlimm-Verfahren

Fondsgesellschaften und Firmen, die Aktienindizes bauen, machen sich seit zwei Jahrzehnten Gedanken darum, wie man die guten Konzerne von den schlimmen Konzernen unterscheiden und gleichzeitig für Anleger mit einiger Sicherheit eine genauso erfolgreiche Geldanlage anbieten kann. Zwei prominente Ergebnisse dieser Überlegungen sind der Dow Jones Sustainability Index und der MSCI SRI (die Abkürzung steht für sozial verantwortliche Anlage oder Socially Responsible Investment ).

Die Indexfirmen haben jeweils einen Mechanismus entwickelt, der im Fachjargon unter »Best in Class« läuft. Aus den Tausenden großen Konzernen weltweit, die im Basisindex gelistet sind, werden für den Nachhaltigkeitsindex Hunderte bessere ausgewählt. Darunter sind auch die klassenbesten Chemiekonzerne, die klassenbesten Softwareriesen und im Zweifel auch die klassenbesten Autohersteller. Anleger beteiligen sich damit an den Firmen, die es besser machen als die Konkurrenz – ohne dabei Klimaziele und soziale Ziele über alles zu stellen. Beim Anlageerfolg schneiden solche Fonds genauso gut ab wie klassische Aktienfonds, die sich um ökologische und ethische Fragen nicht kümmern. Deswegen empfiehlt »Finanztip« ETFs, die sich an solchen nachhaltigen Indizes orientieren.

Wissenschaftler vermuten, dass der Zwang zur besseren Unternehmensführung, der hinter dem Ökowettbewerb Best in Class steht, auch die finanzielle Unternehmensführung positiv beeinflusst.

Ums mal praktisch zu machen: Bei den großen Indizes dieser Bauart scheidet zum Beispiel der Handyhersteller Apple aus wegen der Nutzung seltener Erden für die Herstellung der Geräte, Amazon wegen seines Umgangs mit Gewerkschaften, und Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp) steht wegen seiner Unternehmensführung am Pranger, obwohl die Ökobilanz des Konzerns als vergleichsweise gut gilt. Mangelnder Datenschutz ist im Fall von Meta ein gewichtiges Ausschlusskriterium .

Dritte Strategie: Selbermachen

Für strenge Ökos mit etwas Kapital war das Selbermachen in Deutschland lange Zeit die vergleichsweise angesagteste Strategie. Die Fotovoltaikanlage auf dem Hausdach liefert Strom ins Netz oder für den eigenen Haushalt. Sie hat in der Vergangenheit auch prima als Geldanlage funktioniert – und soll das in Zukunft wieder tun. Die Ampelkoalition hat gerade beschlossen, dass es für Fotovoltaik-Nutzer, die ihren ganzen Strom ins Netz liefern, ab diesem Sommer deutlich mehr Geld pro Kilowattstunde gibt.

Die Solarthermie, also solare Wärmeerzeugung auf dem Dach, liefert von Frühling bis Herbst wesentliche Teile des Wärmebedarfs fürs Haus . Und wer in Wärmedämmung investiert, kann den Energiebedarf der eigenen Wohnung verringern, den Wert der eigenen Immobilie erhöhen und aktuell besonders viel Geld sparen. Haben Sie schon eine Fotovoltaikanlage, dann können Sie die meiste Zeit des Jahres den eigenen Strom für Ihr E-Auto aus der Wallbox beziehen. Und dieses E-Auto wird aktuell ja noch massiv gefördert .

Mit diesen drei Strategien können Sie selbst arbeiten oder gemeinsam mit Ihrer Bankberaterin und Ihrem Versicherungsvermittler einen Erfolg versprechenden Weg suchen. Der hilft Ihrem Portemonnaie und hoffentlich dem Planeten.