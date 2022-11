Bundesumweltministerin Steffi Lemke hatte im September mitgeteilt, auch die Hersteller von Einwegplastik zur Kasse bitten zu wollen. Sie sollen sich schon bald an den Kosten zur Beseitigung entsprechender Abfälle aus Parks und Straßen beteiligen. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei in Arbeit, hieß es. Konkret geht es um die Einrichtung eines Fonds für Einwegplastik (Einwegkunststofffonds), in den die Hersteller, abhängig von der von ihnen verkauften Menge, einzahlen sollen.