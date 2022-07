In den kommunalen Bädern der Stadt München bleiben die Saunen angesichts der aktuellen Energiekrise künftig geschlossen – und das Wasser wird noch kühler. Alle zehn Saunen in den Bädern der Stadtwerke München (SWM) blieben vom 1. August an bis auf Weiteres dicht, kündigten die Verantwortlichen am Freitag an.