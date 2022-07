Anders als das 9-Euro-Ticket würde die 69-Euro-Fahrkarte nicht automatisch auch für Abonnentinnen und Abonnenten gelten, hieß es. Fahrgäste müssten vielmehr abwägen, welches Abo für sie am besten passt. »Die Branche ist in der Lage, ab dem 1. September ein solches Klimaticket anzubieten«, teilte Wolff weiter mit. »Dafür brauchten wir allerdings sehr schnell den entsprechenden Auftrag seitens der Politik.« In einem weiteren Schritt könnten dann zum kommenden Jahr andere wünschenswerte Varianten für den ÖPNV vorbereitet werden.