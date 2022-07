Der Nutri-Score dient als Hilfe zum Kauf gesünderer Produkte. Der Name des in Frankreich entwickelten Kennzeichnungssystems bedeutet so viel wie »Nährwert-Punktzahl«. Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Elemente wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Anteile an Obst und Gemüse ein.