Nahverkehr Überfüllte Bahnen und Busse finden kaum neue Kunden

Obwohl auch für den Klimaschutz der Nahverkehr gestärkt werden soll, nimmt die Zahl der Fahrgäste kaum mehr zu. Mit Bussen und Bahnen fuhren in diesem Jahr nur noch wenig mehr Menschen als im Vorjahr. Hochgerechnet werden die Deutschen 2019 etwa 10,41 Milliarden Fahrten in Bussen und Bahnen gemacht haben, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) mit. Das entspräche einem Anstieg von 0,3 Prozent.

Eigentlich hatten sich die Betreiber des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) vergangenes Jahr für 2030 zum Ziel gesetzt, 30 Prozent mehr Kunden zu befördern. Doch überfüllte Bahnen und Busse dürften ein Grund dafür sein, dass der Nachverkehr relativ wenige zusätzliche Passagiere gewinnt. "Aufgrund zunehmender Kapazitätsengpässe und umfangreicher Baumaßnahmen stoßen wir gerade in Hauptverkehrszeiten in den Ballungsräumen und Großstädten zunehmend an Grenzen", sagte Verbandspräsident Ingo Wortmann.

Auch die Fahrpreise steigen. Sie sind nach Verbandsangaben in diesem Jahr durchschnittlich um 1,75 Prozent angehoben worden. Ein Einzelfahrschein im Stadtverkehr koste durchschnittlich 2,70 Euro.

Die zusätzlichen Einnahmen seien nötig, betonte Wortmann. "Wir sind zwingend auf ausreichende Ticketeinnahmen angewiesen, wenn wir die Leistungen von Bus und Bahn künftig weiter ausbauen wollen, um noch mehr Fahrgäste zu befördern."

Darin spiegelt sich auch die im Vergleich zum Autoverkehr noch geringe Unterstützung des Nahverkehrs durch die Bundesregierung. Ein Beispiel: Die Bundesregierung hat von 2009 bis 2019 20-mal mehr Geld in die Erforschung des Kraftfahrzeugverkehrs investiert als in die Weiterentwicklung öffentlicher Verkehrsmittel: Rund 2,2 Milliarden Euro flossen in die Optimierung von Technik und Material für Kfz sowie die Infrastruktur und Lenkung des Pkw- und Lkw-Verkehrs; in die Entwicklung von Bussen, Bahnen oder Fähren aber nur 112,5 Millionen Euro.

Für die Entwicklung der U-Bahnen, Trams und Busse sei jedoch dringend mehr Geld notwendig, betont der VDV. Denn viele U-Bahn- und Straßenbahnlinien sind längst in die Jahre gekommen. Vor einem Ausbau der Kapazitäten steht daher vielerorts erst eine Sanierung.

Mit dem heute erwarteten Beschluss des Klimapakets soll auch mehr Geld in den ÖPNV fließen. So beabsichtigt die Bundesregierung, die Mittel für den Nahverkehr ab 2025 auf zwei Milliarden Euro jährlich zu erhöhen. Zuvor war lediglich ein Anstieg der jährlichen Finanzhilfen des Bundes für den ÖPNV von derzeit rund 330 Millionen Euro auf 665 Millionen Euro im kommenden Jahr und auf eine Milliarde Euro im Jahr 2021 geplant gewesen.

Zudem will die Regierung zehn Modellprojekte wie beispielsweise die Einführung eines steuerfinanzierten 365-Eurotickets fördern. Solche "Ideen" hält VDV-Präsident Wortmann jedoch als "zum jetzigen Zeitpunkt für verfehlt."