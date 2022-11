Bargeld hat keinen sonderlich guten Ruf: Den Sicherheitsbehörden ist die Abwicklung größerer Geschäfte mit Cash ein Dorn im Auge, als Einfallstor für Kriminelle. Vielen in der Wirtschaft wiederum gilt die Bezahlung per Karte oder elektronischem Zahlungsdienstleister als die Zukunft. Allerdings sehen das viele Verbraucher in Deutschland noch anders – und halten störrisch an ihrer Gewohnheit fest, am liebsten bar zu zahlen.