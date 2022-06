Viele Gasversorgungsunternehmen befinden sich jetzt in einer dramatischen Lage , da sie Gas zu horrenden Preisen einkaufen müssen. Im Energiesicherungsgesetz gibt es für ein solches Szenario eine Vorkehrung: Beim Ausrufen der Alarmstufe kann in einem zweiten Schritt den Gasversorgungsunternehmen ein Preisanpassungsrecht eingeräumt werden. In diesem Fall dürfen die Gasversorger die gestiegenen Preise auch trotz vertraglich zugesicherter Preisbindung weitergeben – was für explodierende Energiekosten bei den Verbrauchern sorgen würde.