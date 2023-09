Dieser Sprung wird allerdings für die Eigentümer bei der Investition erst mal meist deutlich teurer. Und so haben sich viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer verwundert die Augen gerieben über das Ende der russischen Erdgas-Bonanza. War nicht vor drei Jahren noch Gas das Mittel der Heizungswahl?

Blick in die Zukunft – vier Fälle

Was eben noch galt, muss nicht mehr richtig sein. Fürs Klima war das Gas-Märchen schon vor dem Ukrainekrieg falsch, außenpolitisch war es das auch, wie wir heute wissen. Putin, Überschwemmungen im Ahrtal und an der griechischen Küste sowie brennende Wälder von Griechenland bis Brandenburg liefern die Indizien.

Das Heizungsgesetz ist nun da. Spätestens jetzt sollten sich Haus- und Wohnungsbesitzer ruhig hinsetzen und die eigenen Optionen abwägen:

Fall 1: Sie haben gerade das Haus gekauft, umfassend modernisiert und dabei noch eine neue Gasheizung eingebaut. Nicht so schlimm. Ihr Energiebedarf sollte erst mal hoffentlich sehr niedrig sein, die neue Heizung vorläufig auch nicht kaputtgehen. Sie muss nicht wieder ausgetauscht werden. Das Einzige, worauf Sie achten müssen, ist die Entwicklung des Gaspreises. Wie Sie bemerkt haben, kann der wegen eines Krieges drastisch schwanken und wird wegen der internationalen Klimaverträge und des vom Verfassungsgericht geforderten engagierten Klimaschutzes in den kommenden Jahren regelmäßig steigen. Irgendwann wird auch die sparsame Gasheizung zu teuer. Und spätestens 2045 müssen Sie mit Ihrer Heizung raus sein aus dem fossilen Gas, sagt das neue Gesetz .

Fall 2: Sie haben gerade eine neue Gasheizung ins Haus eingebaut, aber sonst bei der Wärmedämmung und fürs Energiesparen nicht viel gemacht, oder nicht viel machen können, weil das Geld nicht gereicht hat. Eigentlich gilt für Sie das Gleiche wie in Fall 1: Die wesentliche Tabelle, auf die Sie schauen müssen, ist die des Gaspreises. Denn die beschreibt Ihre Schmerzen. Die sind allerdings viel größer als bei Fall 1. Immerhin: Sie haben auch mehr Handlungsoptionen. Sie können und sollten nämlich ab jetzt das Energiesparen in Ihrem Haus so weit vorantreiben, wie es eben geht. Und das mit jedem Euro, der übrig ist – und auch mit Geld, das noch nicht übrig ist, weil Sie sonst die nächste Gasrechnung überfordert. Für Energiesparmaßnahmen gibt es nach wie vor viel Förderung vom Staat. Direkt, von der KfW – oder über Steuervorteile. Wie’s geht, finden Sie hier .

Fall 3: Sie haben ein altes Haus und noch nichts gemacht. Dann kann ich Ihnen nur raten, erst energetisch zu sanieren, so gut es finanziell eben geht, und dann eine neue Heizung einzubauen, Wärmepumpe, Holzpellet oder Solarthermie. Wenn Sie vorher mehr gedämmt und gespart haben, brauchen sie hinterher weniger Heizung. Details besprechen Sie am besten mit einem Energieeffizienz-Berater. Der berät sie, und das wird auch noch vom Staat gefördert .

Wenn es bei Ihnen auf dem Land davon zu wenige gibt, rufen Sie in einer nahegelegenen Großstadt an, in Berlin, Leipzig, Nürnberg oder Osnabrück. In den Citys gibt es ein ausreichendes Angebot an Expertinnen.

Fall 4: Sie hängen am Fernwärmenetz oder können in den kommenden Jahren an ein Fernwärme- oder Nahwärmenetz angeschlossen werden. Dann können andere den Heizungsjob für Sie erledigen. Bis 2028 müssen alle nicht ganz kleinen Kommunen ein Wärmekonzept verabschiedet haben und – wenn es klappt – wissen Sie, ob Sie sich ans Fern- oder Nahwärmenetz anhängen können . Den Sanierungsjob haben Sie aber immer noch selbst. Denn am Fern- oder Nahwärmenetz müssen Sie zwar selbst keinen Brenner mehr installieren. Aber natürlich brauchen Sie weiter gute Heizkörper. Und natürlich wird auch in dieser Konstellation abgerechnet, wie viel Heizenergie Sie benötigen. Undichte Fenster, mangelhafte Dämmung und Rauchen im Unterhemd am Fenster bleiben teuer. Beachten Sie: In der Vergangenheit gehörten Fernwärmenetze nicht zu den günstigsten Wärmeanbietern. Im Gegenteil – auch diese Monopolisten haben ihren Kunden das Geld rücksichtslos aus der Tasche gezogen. Das gilt in besonderem Maße übrigens für Mieterinnen und Mieter, die am Fernwärmenetz hängen, ohne den Sanierungsjob selbst machen zu können oder zu dürfen .