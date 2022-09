Blumenangebot schrumpft

Die Unternehmen seien bereit, in die Energiewende zu investieren, würden aber mehr Regierungshilfe benötigen. Leider sei diese aber nicht in Sicht, so Royal Flora Holland. Innerhalb der Agrarbranche ist der Zierpflanzenbau und die Blumenzucht in den Niederlanden der größte Exportsektor. Rund 150.000 Menschen sind in dem Bereich beschäftigt. Nun droht der Leerstand von Gewächshäusern.