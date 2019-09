Lebensmittelkennzeichnung Klöckner gibt Widerstand gegen Nutri-Score auf

Es ist das vorläufige Ende des jahrelangen Streits über eine klarere Kennzeichnung von Lebensmitteln: Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hat sich nach langem Widerstand für den Nutri-Score ausgesprochen. Mit dem Ampelsystem sollen Hersteller künftig den Gehalt von Zucker, Fett und Salz in ihren Lebensmitteln angeben dürfen.

Der Wunsch der Verbraucher "nach mehr Sicherheit und Transparenz" beim Kauf von Lebensmitteln sei groß, sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Der Nutri-Score habe in einer offiziellen Verbraucherbefragung am besten abgeschnitten: "Damit treffe ich eine valide Entscheidung in einer Debatte, die seit über einem Jahrzehnt sehr emotional - teils auch polarisierend - geführt wird".

Über eine klare Kennzeichnung für Lebensmittel wird seit Jahren gestritten

Klöckner hatte zuvor lange die allgemeine Einführung des Nutri-Score behindert, auch die Lebensmittelindustrie lehnt das System ab. Über die Frage, wie der Gehalt an Fett, Salz, Zucker und gesättigten Fettsäuren bei verarbeiteten Lebensmitteln gekennzeichnet werden soll, wird seit mehr als einem Jahrzehnt gestritten. Die Vorgaben dafür müssen auf EU-Ebene entschieden werden, vor gut zehn Jahren verhinderte die Lebensmittellobby, eine einfache Ampelkennzeichnung.

Der in Frankreich bereits eingeführte Nutri-Score bezieht neben dem Gehalt an Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Bestandteile wie Proteine in eine Bewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - in einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zu einem roten "E" für die ungünstigste. Das zutreffende Feld wird hervorgehoben.

Foodwatch lobt Nutri-Score als "Goldstandard"

In der Befragung im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums von Klöckner hat der Nutri-Score in allen Fragestellungen an erster Stelle gelegen - 57 Prozent der Verbraucher befürworteten die Einführung in Deutschland. Auf dem zweiten Platz lag ein vom bundeseigenen Max-Rubner-Forschungsinstitut im Auftrag des Ministeriums entwickeltes Modell. In der Befragung mit 1600 Teilnehmern wurden seit Mitte Juli insgesamt vier Modelle zur Wahl gestellt.

Die Ministerin möchte das Modell "zeitnah" einführen und kündigte eine entsprechende Verordnung für den Oktober an. Diese muss dann von der EU-Kommission gebilligt und vom Bundesrat bestätigt werden. Ein entsprechender Rechtsrahmen könnte dann im kommenden Jahr stehen. Allerdings wird kein Unternehmen dazu verpflichtet, den Nutri-Score auf seine Verpackungen zu drucken, wie die Lebensmittelindustrie umgehend mitteilte - die Nutzung bleibt freiwillig.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch lobte die Entscheidung für den Nutri-Score als "Goldstandard unter den Nährwertkennzeichnungen". Weil das Logo zunächst freiwillig bleibt, sei man jedoch weiter vom Willen der Unternehmen abhängig, so Foodwatch. Die Verbraucherorganisation fordert, dass die "Nutri-Score-Ampel zum verpflichtenden Modell in Europa wird".

Die Grünenpolitikerin Renate Künast erklärte, das lange Kämpfen für eine Nährwertampel habe ein Ende. Der Nutri-Score sei für die Verbraucher "auf einen Blick verständlich und hilfreich beim Lebensmitteleinkauf". Für die SPD begrüßte die ernährungspolitische Sprecherin Ursula Schulte die farbliche Nährwertkennzeichnung als "wichtige Ergänzung" zur Reduktionsstrategie für Zucker, Salz und Fette.

Auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft begrüßte die Einführung des Nutri-Score. Dies könne aber nur einer von mehreren Bausteinen sein, sagte die Geschäftsführerin Barbara Bitzer. So müsse etwa an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Produkte verboten werden.