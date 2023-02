Doch das allein führte dem Magazin zufolge nicht zu der schlechten Bewertung . Vielmehr habe das beauftragte Labor in Heinz-Ketchup eine vergleichsweise sehr hohe Menge des Schimmelpilzgiftes Alternariol (AOH) gefunden, nämlich 47 Mikrogramm pro Kilogramm. Es gebe Hinweise darauf, dass Alternariol das Erbgut schädigen könne, so "Öko-Test". Der entsprechende EU-Richtwert liegt der Zeitschrift zufolge bei lediglich zehn Mikrogramm pro Kilogramm. Das Toxin könne in Produkte gelangen, wenn überreife oder sogar schimmelige Tomaten verarbeitet würden.