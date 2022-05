Die EU-Kommission sendet ein klares Signal an Moskau. Als Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine steht ein Embargo für russisches Öl bevor . Dieser Schritt könnte nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Ostdeutschland und im Großraum Berlin zeitweise zu einer Benzinknappheit führen.

»Es ist nicht auszuschließen, das muss ich leider sagen, dass es tatsächlich zu Knappheiten kommt«, sagte Habeck am Mittwochabend in der Sendung »RTL Direkt«.

Grund sei, dass diese von der Großraffinerie im brandenburgischen Schwedt versorgt werden. In der Anlage wird ausschließlich russisches Öl verarbeitet. Es könne passieren, dass »für eine begrenzte Zeit zu wenig Öl und damit zu wenig Benzin verfügbar ist«, sagte Habeck. Es werde jedoch an Lösungen gearbeitet, so der Minister.