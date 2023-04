Das OLG hatte sich in dem betreffenden Gebäude, das als Wohn- und als Geschäftshaus genutzt wird, mit zahlreichen angeblichen Mietmängeln befassen müssen. Der Vermieter, der sich gern nackt sonnt, war in diesem Fall der Kläger – eine Personalberatung, die sich daran störte, war die Beklagte: Die Gesellschaft hatte die Miete gemindert und teilweise ausgesetzt, was der Vermieter nicht akzeptierte.

Minderung nur wegen Bauarbeiten in der Nachbarschaft

Bevor das Oberlandesgericht sich mit dem Fall befasste, hatte das Landgericht der Klage des Vermieters, der die ausstehenden Mieten eintreiben wollte, überwiegend stattgegeben. Die Mieterin ging in Berufung, hatte aber nur geringen Erfolg. Gerechtfertigt sei die Mietminderung nur wegen umfangreicher Bauarbeiten in der Nachbarschaft, so das OLG. Wegen Lärm und Staub seien 15 Prozent angemessen.