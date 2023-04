Wegen möglicher Plastikteilchen in den Flaschen ruft der Getränkehersteller Drinks & More aus Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein drei Sorten der Limonade Orangina zurück. Bei der Abfüllung der Produkte Orangina Original, Rouge und Zero sei es zu einer technischen Störung gekommen, teilte das Unternehmen über das Portal lebensmittelwarnung.de mit .