In Teilen der in vielerorts eh schon strukturschwächeren ostdeutschen Bundesländer soll der Weg zur Hausbank gerade für viele Ältere noch länger werden. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) will 31 der 141 Geschäftsstellen zusammenlegen. Zehn Standorte sollen komplett wegfallen. Die Sparkasse Uckermark will nach Angaben vom März fünf Filialen schließen.