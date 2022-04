Ein Euro pro Tag Deutsche Umwelthilfe fordert teureres Anwohnerparken

Wer in der Nähe seiner Wohnung parkt, soll bald deutlich mehr zahlen müssen – zumindest wenn es nach der Deutschen Umwelthilfe geht. Der Verein fordert von den Bundesländern und Städten, dass die Gebühren fürs Anwohnerparken bundesweit auf mindestens 360 Euro pro Jahr steigen. Vielerorts dürften derzeit noch riesige SUVs für wenige Cent am Tag den öffentlichen Raum zustellen, teilte die Umwelthilfe mit.

Freiburg und Tübingen als Vorbild

Als nachahmenswert sieht die Umwelthilfe Regelungen in Freiburg und Tübingen an. In Freiburg ist demnach eine durchschnittliche Gebühr in Höhe von 360 Euro pro Jahr vorgesehen. Für besonders große SUVs und Pick-ups werden laut DUH 480 Euro pro Jahr fällig. Tübingen verlange für besonders schwere Fahrzeuge eine um 50 Prozent höhere Jahresgebühr als für Kleinwagen, nämlich 180 Euro.