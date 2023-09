In diesem norditalienischen Käsekeller lagert ein Vermögen. Hunderte Laibe des echten »Parmigiano Reggiano«. Original-Parmesan muss in einer genau festgelegten Produktionszone in Norditalien hergestellt sein – und er hat seinen Preis: Ein 36 Monate gereifter Laib kostet zwischen 700 und 900 Euro. Viel Geld – weshalb sich die Käsereien in Norditalien nicht nur mit Milch, Salz und Lab beschäftigen, sondern auch mit Produktpiraten.

Riccardo Deserti, Leiter Parmiagiano Reggiano Konsortium:

»Das Problem ist leider, dass es auf dem Weltmarkt oft Fälschungen gibt - Produkte, die sich »Parmiagiano Reggiano« nennen, aber nicht der exklusive Parmesan sind.«

Punkteprägung oder Stempel auf dem Laib: Von diesem Kopierschutz lassen sich Fälscher nicht abschrecken. Deshalb setzen die Hartkäse-Produzenten nun testweise auf: Mikrochips.

Riccardo Deserti, Leiter Parmiagiano Reggiano Konsortium:

»Der Chip wird maschinell eingefügt. Er ist kleiner als ein Salzkorn. Diese Plakette aus Kasein besteht aus vielen dünnen Schichten, wie bei Halbleitern wird der Chip dort eingesetzt.«

Per Lesegerät können die individuellen Daten des Käselaibs abgerufen werden – auch nach einem langen Reifeprozess.

Riccardo Deserti, Leiter Parmiagiano Reggiano Konsortium:

»Bislang konnte es passieren, dass nach dem Reinigen und Reifen des Laibes die Plakette nicht mehr lesbar war. Jetzt sind wir besser aufgestellt und können garantieren, dass unser regionales Produkt zurückverfolg1 werden kann.«

An 120.000 Parmesan-Laiben wird die neue Methode getestet. Gut möglich, dass auch Käsefälscher den Versuch genau beobachten – auf der Suche nach einer Lücke im neuen Käse-Kopierschutz.