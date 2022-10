Wie es am dritten Streiktag Mittwoch aussieht, wird erst am Dienstag sichtbar sein. Bereits am Montag waren jeweils 29 Abflüge und Ankünfte von Eurowings in Hamburg ausgefallen.

Insgesamt fielen nach Angaben von Eurowings zum Streikauftakt am Montag 240 von 488 Flügen aus. Bereits am 6. Oktober hatten es eine eintägige Arbeitsniederlegung gegeben. Dieses Mal sollen es drei Tage sein.