Verbraucher wurden gebeten, das Produkt nicht weiterzuverwenden und auch nicht zu versuchen, es selbst zu reparieren. Vor der weiteren Nutzung müssten die Produkte zurückgegeben und geprüft werden. Der Austausch erfolge durch Plastimo oder zugelassene Servicestellen.

Für einen kostenlosen Umtausch oder eine Rückerstattung sollen sich Kunden per E-Mail an Plastimo wenden und dabei auch eine Adresse angeben, an die die Produkte zurückgeschickt werden können.