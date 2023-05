Plus 6,1 Prozent Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit einem Jahr

Der Preisauftrieb auf Verbraucherebene hat damit im dritten Monat in Folge an Tempo verloren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Niedriger war die jährliche Inflationsrate in Deutschland zuletzt im März 2022 mit damals 5,9 Prozent. Im April lag die Teuerungsrate noch bei 7,2 Prozent.