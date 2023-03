Die Antragsplattform war in den vergangenen Wochen in einem Pilotversuch mit mehreren Hochschulen getestet worden – nach Angaben von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) erfolgreich. Mehr als 12.000 Antragssteller hätten die 200 Euro bereits auf ihrem Konto, hatte die FDP-Politikerin der Zeitung »Bild am Sonntag« gesagt und hinzugefügt: »Am Mittwoch startet dann die Antragstellung für alle Studenten und Fachschüler.« Die Beantragung soll nach Angaben des Digitalministeriums Sachsen-Anhalt, das federführend beim Aufbau der Plattform war, in der Testphase im Schnitt drei Minuten gedauert haben.