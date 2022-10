Auch seien Beschäftigte, die während des Corona-Lockdowns zur Post gewechselt sind, wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt, fügte Schneider hinzu. Deshalb gebe es »aktuell Herausforderungen in der Briefzustellung in einzelnen Gegenden«. Im Schnitt komme es an einem Werktag »in rund 100 von unseren bundesweit über 50.000 Zustellbezirken dazu, dass die Briefzustellung ausfallen muss«.