Preiskampf mit US-Konzern Edeka wirft Mars-Produkte aus dem Regal

Wenn langjährige Beziehungen in die Brüche gehen, verkündet der ein oder andere der früheren Partner gern: Ich kann ganz prima ohne dich! In der Auseinandersetzung mit dem Mars-Konzern kommt diese Rolle offenbar dem Einzelhändler Edeka zu. Weil sich beide Seiten nicht über die zukünftigen Preise einigen konnten, hat Edeka beschlossen, Marsprodukte aus den Regalen zu nehmen – und verkündet das den Kunden auch ganz selbstbewusst. Mit Blick auf ein beliebtes Nudel-Halbfertiggericht heißt es etwa in Edeka-Katalogen: »Tschüss Miracoli. Hallo Delverde.«