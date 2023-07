Wenn Sie preiswert fürs Alter vorsorgen wollen, sollten Sie auch angesichts dieses Widerstandes vorläufig weiter auf ihre eigenen preiswerten ETF-Sparpläne setzen. Dafür gibt es heute bei etlichen Banken kostenlose Depots und sogar Sparpläne, bei denen die Raten ohne Gebühren eingezahlt werden können .

7. Automatisch sparen klappt besser

Auch sozialpolitisch ist die Ablehnung des Staatsfonds in der Fokusgruppe übrigens bemerkenswert. Schließlich müssen auch die versammelten Experten einräumen, dass eine »besonders überzeugende Studie mit dänischen Daten zu dem Ergebnis kommt, dass Personen vor allem ihre Altersvorsorgeersparnis aufgrund von automatischer Einbeziehung und passivem Verhalten erhöhen.« Will die Politik in der Breite wirklich deutlich mehr Altersvorsorge, müsste sie sich demzufolge für ein Opt-Out-System entscheiden. Also ein Altersvorsorge-Modell, bei dem die Menschen aktiv werden müssen, um nicht mehr einzuzahlen. Denn nur dann legen Bürgerinnen und Bürger, die das können, tatsächlich mehr Geld für ihre Altersvorsorge zurück. Steuerliche Anreize hingegen führten »dagegen nur bei knapp 20 Prozent der Betroffenen zu Anpassungen im Sparverhalten.«

8. Mehr Auswahl und Transparenz

Einig war sich die Fokusgruppe, dass am bestehenden System eine Menge zu reparieren ist und dass jenseits der Lösung über Steuervorteile gerade auch für Niedrigverdiener Verbesserungen erforderlich sind. Untere Einkommensgruppen, junge Menschen und Eltern von Kindern und jungen Erwachsenen sollten auch in Zukunft »besonders hohe Förderquoten erreichen«. Was dafür geändert werden müsse:

Mehr Auswahl und bessere Vergleichbarkeit der Produkte. Das zumindest meint die Fokusgruppe. Mehr als 60 Prozent der Riester-Sparerinnen haben nicht einmal zwei unterschiedliche Produkte vor dem Abschuss verglichen und häufig von Vertrieben teure Lösungen verkauft bekommen.

Die Kosten müssten runter. Geringe Kosten müssten »sichergestellt werden«, heißt es dann. Geschehen soll das vor allem durch mehr Konkurrenz: »Einfache und kostengünstige Wechselmöglichkeiten«, sollten den Wettbewerb stärken. Die oft kritisierten Abschlusskosten sollten in laufende Kosten auf die gesamte Vertragslaufzeit umgerechnet werden, auch damit sie beim Wechsel von Produkten und Anbietern nicht erneut anfallen.

Warum diese Konkurrenz allerdings besonders wirkungsvoll sein soll, wenn die Zielgruppe der Kunden bereits heute nicht einmal beim Abschluss der Produkte die Kosten vergleicht und Vorteile der Konkurrenz so gar nicht in Anspruch nehmen wird, bleibt ein Geheimnis dieser Fokusgruppe. Deshalb hat der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) an diesem Punkt auch einen Widerspruch zu Protokoll gegeben: Der VZBV glaubt in der aktuellen rechtlichen Situation mit einem provisionsorientierten Vertrieb nicht an die Wirksamkeit der Konkurrenzmechanismen.

Was ganz sicher fehlt: Die Experten geben keine Empfehlung für eine staatliche Regulierung zu hoher Kosten.

9. Das Glaubwürdigkeitsproblem der Versicherer und Fondsanbieter

Ein letzter, wenn auch wichtiger, Schluss, den Sie als Leserin aus dem Fokus-Bericht ziehen sollten: Was ebenso fehlt, ist das Eingeständnis der Beteiligten, warum das mit dem Aktiensparen in Deutschland bislang so schwierig ist. Versicherer und Fondsgesellschaften verlangen auch in der Fokusgruppe wieder, dass ihre Kunden bei den Altersvorsorgeprodukten möglichst auf Garantien verzichtet sollen, weil solche Garantien die möglichen Renditen gerade beim Sparen mit ETF und anderen Aktienfonds mindern. Warum aber Bürgerinnen und Bürger diesen Anbietern glauben sollten, dass ohne Garantien mehr bei der Geldanlage herauskommt, wenn diese Unternehmen selbst gerade im Altersvorsorgemarkt auf das garantierte Geldverdienen nicht verzichten wollen und mindestens in der Vergangenheit besonders hohe Kosten abgezwackt haben, das erschließt sich nicht.

Kein Missverständnis: Über die vergangenen Jahrzehnte ließen sich mit internationalen Aktienfonds bei niedrigen Kosten tatsächlich deutlich höhere Renditen erwirtschaften – drei bis fünf Prozent mehr pro Jahr waren drin im Vergleich zu Staatsanleihen, das schreibt selbst die Fokusgruppe in ihrem Bericht. So sehen wir das bei »Finanztip« auch und ich empfehle das auch . Aber das Glaubwürdigkeitsloch haben Versicherer und Fondsgesellschaften mit diesem Fokus-Bericht nicht geschlossen.

Übrigens: Wenn Sie damals einen dieser teuren Versicherungsverträge mit Fonds abgeschlossen haben, können Sie selbst oft die Kosten erheblich senken. Sie können nämlich vielfach die teuren Fonds, in denen ihr Versicherer Ihr Geld anlegt, durch einen weltweit gestreuten Aktien-ETF aus der Liste des Versicherers ersetzen lassen (zum Beispiel den MSCI World). Dafür genügt oft ein einfaches Schreiben. Auch das gesamte Kapital in einen günstigeren ETF übertragen zu lassen, ist kostenfrei. Und es ermöglicht Ihnen, dank geringerer Kosten, potenziell deutlich mehr Rendite . Das hilft Ihrer Altersvorsorge heute schon mehr als dieser Arbeitskreis.