Mitten in die laufende Debatte um eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets meldet sich eine breite Gruppe von Prominenten mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu Wort. Darin fordern sie die sofortige Einführung einer dauerhaft günstigen Nahverkehrs-Karte. »Nutzen Sie die Chance, geben Sie sich einen Ruck und Deutschland das 9-Euro-Ticket«, schreiben die Promis. Es sei ein »wichtiger erster Schritt in eine bessere, gerechtere und klimaneutrale Zukunft.« Der Brief und eine dazugehörige Unterschriftenliste liegen dem SPIEGEL vor.