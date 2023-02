Die Getränkemarke hatte zuletzt allerdings einige Eigentümerwechsel hinter sich: 2004 ging Punica an einen US-Investoren, dieser verkaufte die Marke allerdings nur wenig später weiter an PepsiCo. Im vergangenen Jahr dann wiederum stieg eine Private-Equity-Firma in das Geschäft ein, der Volksmund bezeichnet solche Investoren auch als »Heuschrecken«.

Der Traum von der »coolen Marke«

Laut »t-online« hatte Pepsi noch 2019 mit einer gezielten Werbekampagne versucht, Punica wieder besser am Markt zu platzieren. Logo und Verpackung wurden neu designt und die Werbetrommel nicht mehr im Fernsehen gerührt, sondern via Facebook und Instagram – also dort, wo der Konzern inzwischen die junge Zielgruppe vermutet. Man wolle eine »coole Marke für Teens« werden, wurde eine Pepsi-Managerin von damals zitiert.