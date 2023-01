Die Vorsitzende des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Ramona Pop, hat jetzt jedenfalls eine sogenannte Übergewinnsteuer auch für die Nahrungsmittelbranche ins Gespräch gebracht. »Ob und wie stark sich Lebensmittelkonzerne und Handel an der Krise bereichern, wird sich am Ende an ihren Gewinnen zeigen, ob es auch dort Übergewinne gibt«, sagte Pop der »Bild am Sonntag«.