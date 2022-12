2020 wurden in Deutschland noch mehr als 300.00 neue Wohnungen fertiggestellt. Die Bundesregierung will diese Zahl auf mehr als 400.000 steigern, darunter 100.000 Sozialwohnungen. Doch an diesem Ziel wird die Ampel nach Einschätzung des Gesamtverbands der deutschen Wohnungswirtschaft deutlich scheitern.